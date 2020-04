COVID-19: Faro apresenta programa de apoio à cultura

A Câmara Municipal lançou um conjunto de apoios e iniciativas para o setor da cultura, que também está a ser muito afetado devido à pandemia de COVID-19, que levou ao cancelamento e adiamento de muitos espetáculos, anunciou a autarquia.

O município vai manter a totalidade dos apoios previstos este ano para o associativismo e dilatar o prazo para entrega das candidaturas. Será também lançado um programa de apoio extraordinário ao associativismo.

A autarquia garantiu ainda que vai manter os compromissos estabelecidos com as entidades organizadoras que tiveram de adiar eventos e iniciativas até ao fim de junho e entendam adiar as mesmas até um ano.

No segundo semestre de 2020 será antecipada a implementação de um conjunto de projetos-pilotos previstos apenas para o próximo ano, no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura.

A Câmara Municipal de Faro reforçou o compromisso com a criação local através do reforço de parcerias com artistas e agentes culturais, além da abertura de candidaturas para o ciclo Emergente, que são residências artísticas realizadas na própria casa ou ateliê do artista, cujo resultado será apresentado no próximo ano no Teatro das Figuras e por outros locais da cidade.

Estão abertas as candidaturas para o Figuras em Casa, um ciclo de espetáculos realizados a partir de casa dos artistas e transmitidos em direto através de plataformas digitais do município e do Teatro das Figuras. A estreia deste projeto acontece na quinta-feira, pelas 21:00 no Facebook do Teatro das Figuras com um concerto de Nelson Conceição.

As candidaturas para o projeto “O papel da arte em tempos de crise!” também se encontram abertas, num projeto que pretende através da arte ajudar a comunidade a entender a nova perspetiva onde vivemos.

O programa “Faro Consigo na Cultura” foi feito pela Câmara Municipal, pelo Teatro das Figuras e pela equipa do projeto de candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027.