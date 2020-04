COVID-19: Faro, Loulé e Albufeira com novos casos positivos

Faro, Loulé e Albufeira registam novos casos positos de COVID-19, segundo o relatório diário da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) divulgado hoje.

Ao contrário dos resultados da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgados hoje, o relatório diário da ARS informa que há 143 casos no Algarve, com a “existência de uma discrepância de 3 novos casos confirmados adicionais reportados no relatório de situação da DGS, que não constam do relatório de situação da região, considerando que ainda não foram reportados/acometidos à região”.

O concelho de Faro conta com 37 casos, seguido de Albufeira com 35, Loulé com 24, Portimão com 22, VRSA com nove, Lagoa e Silves com quatro, Tavira com três, Olhão e Castro Marim com dois e São Brás de Alportel com um.

Entre os infetados, 18 estão internados e nove continuam em unidades de cuidados intensivos. Ao todo, já foram dadas 24 altas e há uma pessoa recuperada, no concelho de Portimão.

No relatório de hoje, desconhece-se quantas pessoas estão a aguardar resultados laboratoriais, enquanto 591 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

O Algarve regista três vítimas mortais, um britânico residente em Benagil, um professor de Portimão com residência em Lagoa e um homem residente no concelho de Albufeira.

Entre os casos confirmados, dois têm entre 0 e 9 anos, três têm entre 10 e 19 anos, 28 têm entre 20 e 29 anos e 22 estão entre os 30 e os 39 anos. Apesar de haver dois infetados sem informação de grupo etário, 20 dos casos têm entre 40 e 49 anos, 26 estão entre os 50 e os 59 anos, 20 com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos e outros 14 entre os 70 e os 79.

Há ainda seis pessoas com mais de 80 anos infetadas por COVID-19. Entre os infetados com informações divulgadas, 66 são mulheres e 75 são homens. Todos os casos reportados são números cumulativos.

O relatório diário da ARS está disponível aqui.

(notícia em atualização)