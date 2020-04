COVID-19: Grupo teatral ACTA reinventa-se através do Facebook

🔊 Ouvir Notícia



“Estou vivo e escrevo sol” é o nome do novo programa que começará a ser emitido no Facebook do Teatro Lethes e da ACTA a partir do próximo dia 14 de abril, todas as terças e sextas-feiras, com o objetivo de manter os laços com o seu público, que consiste na interpretação livre de alguns poemas por pessoas convidadas, anunciou aquele grupo teatral.

O programa contará com “quiçá inesperadas propostas poéticas, positivas, otimistas e vitalistas em vista a estimular a comunicação, a reflexão, a criatividade”, acrescenta a companhia.

O primeiro tema será sobre mamas (as vossas mamas, minhas senhoras, são o peito elevado ao estado de mistério!…); o segundo, sobre matemática (às páginas tantas no livro de matemática/um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita…).

Dizedores: Luís Vicente, ator e encenador: Rogério Bacalhau Coelho, professor de matemática e Presidente da Câmara Municipal de Faro.

“Estou vivo e escrevo sol” – É o título de um poema de António Ramos Rosa, datado de 1966, que a ACTA- A Companhia de Teatro do Algarve elegeu como epígrafe para convocar participações dos seus púbicos e de amigas e amigos desta estrutura teatral residente no Teatro Lethes, em Faro.

Segundo Luís Vicente, diretor da ACTA, “como é evidente, esta situação que estamos a viver é nova, para todos nós, e é absolutamente legítimo que cada estrutura mobilize os seus recursos para se manter em contacto com os seus públicos, nomeadamente postando vídeos de trabalhos já realizados. Porém, nós entendemos que deveríamos expandir a possibilidade de uma relação com os nossos públicos, com pessoas nossas amigas e amigos, convocado à participação. E, na circunstância, o poema do Ramos Rosa pareceu-nos premonitório para enquadrar esta ação. É preciso reagir à desgraça que nos está a acontecer de forma positiva, otimista, vitalista. Temos de a vencer! E se a vencermos, também pela poesia, decerto que nos tornaremos seres melhores! Acredito nisto como acredito que Estou vivo e escrevi sol”.