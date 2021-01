Covid-19 inspira trabalhos de exposição patente em Lagos

Inaugurada antes do Natal, com o apoio da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, prossegue, no Mercado Municipal de Santo Amaro, uma exposição de trabalhos inspirados no Covid-19 e no período de confinamento vivido pela comunidade local, anunciou o município.

Esta exposição – o 2º Salão Convívio dos Amigos de Lagos – poderá ser visitada todos os dias e a qualquer hora, pois todos os trabalhos são visíveis do interior e do exterior do Edifício do Mercado de Santo Amaro. Reúne mais de duas dezenas de poemas e ilustrações, cuja apresentação estivera inicialmente prevista para a sede do Grupo, mas que, para garantir melhores condições aos visitantes, veio ocupar um espaço que se pretende tornar ponto de encontro e divulgação cultural.

O município considera que, neste período de limitações, esta é uma oportunidade para estender, até àquele ponto da cidade, o passeio diário que o Grupo dos Amigos de Lagos recomenda como propósito a cumprir em 2021.

Estão expostos trabalhos de Abel Tomé, Cristiano Cerol, Cristina Collier, Estão expostos trabalhos de Abel Tomé, Cristiano Cerol, Cristina Collier, Domingos Pestana, Fernando Ildefonso, Gonçalo Cabral, Irene Serrão, João Bago d’Uva, João Murty, José Alberto Baptista, José Francisco Rodrigues, José Francisco Rosa, José Manuel Rosado Palroz, Leonardo Varela dos Santos, Maria de Fátima Santos, Maria Luísa Novais, Pedro Magalhães, Pedro Palma Moreira e Vieira Calado.

