Covid-19: Já arrancou a entrega domiciliária de mercearias a munícipes de Faro

Os munícipes de Faro já podem encomendar e receber em casa produtos alimentares, de higiene e de farmácia no âmbito da iniciativa #FaroEmCasa, numa parceria entre a Câmara de Faro, Rotáxi, ACRAL e várias empresas do concelho, anunciou hoje a Câmara Municipal de Faro.

Este serviço, em que o Município surge como elo de ligação entre as várias entidades, visa permitir que um maior número de pessoas possa ficar em casa, contribuindo assim ativamente para a contenção do foco do COVID-19 no concelho e no País. Ao mesmo tempo, o serviço ajuda a economia local.

A iniciativa viabiliza que os vários estabelecimentos (mercearias, minimercados, supermercados, talhos, frutarias, farmácias e outros) que se associaram a este projeto, bem como os motoristas de táxi, possam manter nesta fase a sua atividade comercial com a maior proteção possível para proprietários, funcionários, clientes e população em geral.

A encomenda pode ser feita diretamente, por via telefónica ou através de e-mail junto de cada estabelecimento aderente (lista abaixo). Caso esta entrega seja feita através de táxi, é cobrada uma taxa de transporte, pré-definida de acordo com a localização da morada, que será adicionada ao montante total das compras. O valor deverá ser liquidado previamente através de transferência bancária ou MB Way, para que não exista qualquer transação de dinheiro físico entre vendedor, transportador e comprador.

O Município recomenda que, antes de contactar o estabelecimento em causa, o utente do serviço elabore com atenção a lista de compras, indicando com clareza as quantidades e todos os artigos de que necessita.

Simultaneamente, a autarquia apela também a que, “nesta fase, todos sejamos vizinhos solidários: se fizer alguma encomenda, verifique se algum dos seus vizinhos (em particular os mais idosos, de grupos chamados de risco ou com maiores dificuldades) precisa de algum bem que possa encomendar e poupar assim a possível taxa de transporte”.

O serviço de transporte e entrega ao domicílio é da responsabilidade do estabelecimento escolhido, pelo que este irá transmitir todas as informações sobre valores (se aplicável), horários e meios de entrega.

No caso de produtos de farmácia com receita médica, deve informar-se acerca do procedimento para entrega da prescrição quando efetuar a encomenda.

“Esta iniciativa é uma das várias que o Município de Faro está a promover no âmbito do #FaroEmCasa para tentar minimizar as dificuldades por que todos estão a passar nesta altura e facilitar o mais possível a permanência em casa dos nossos cidadãos, em particular dos mais idosos. Porque nesta altura, todos temos de ser parte da solução para conter ativamente o foco do COVID-19”, enuncia a autarquia.

Mais informações e a lista provisória de estabelecimentos aderentes a esta iniciativa do #FaroEmCasa – podem ser encontradas através do sítio online da Câmara Municipal de Faro (https://www.cm-faro.pt/pt/menu/1255/entrega-de-bens-ao-domicilio.aspx). Nas redes sociais da autarquia poderá também ser encontrada toda a informação sobre as várias iniciativas que estamos a desenvolver, bem como o ponto de situação da evolução do COVID-19 no concelho.