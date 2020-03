COVID-19: Lagoa regista segunda morte e S. Brás tem o seu primeiro caso

O concelho de Lagoa regista mais uma morte por COVID-19, que se junta a mais duas divulgadas nos últimos dias: um professor de Portimão e um homem residente no concelho de Albufeira.

O concelho de Faro conta com 30 casos, seguido de Albufeira com 25, Portimão com 20, Loulé com 18, VRSA com sete, Lagoa com quatro, Silves e Tavira com três, Olhão com dois e São Brás de Alportel registou hoje o seu primeiro caso.

O concelho de Monchique, que já tinha registado um caso positivo, apresenta-se agora limpo de infeções, pois segundo o relatório “por vezes são alteradas as residências para a respetiva morada da ocorrência dos casos, de acordo com as diretrizes técnicas nacionais”.

Ao contrário do que foi revelado no boletim da DGS de hoje, o Algarve regista 113 casos positivos de COVID-19, com a “existência adicional de 5 novos casos confirmados, 1 óbito e 1 recuperado na região do Algarve”, segundo o relatório.

Entre os infetados, 15 estão internados e seis continuam em unidades de cuidados intensivos. Ao todo, já foram dadas 20 altas e há uma pessoa recuperada.

No relatório de hoje, desconhece-se quantas pessoas estão a aguardar resultados laboratoriais, enquanto 684 estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Entre os casos confirmados, dois têm entre 0 e 9 anos, três têm entre 10 e 19 anos, 20 têm entre 20 e 29 anos e 17 estão entre os 30 e os 39 anos. Apesar de haver dois infetados sem informação de grupo etário, 18 dos casos têm entre 40 e 49 anos, 21 estão entre os 50 e os 59 anos, 17 com idades compreendidas entre os 60 e 69 anos e outros 10 entre os 70 e os 79.

Há ainda três pessoas com mais de 80 anos infetadas por covid-19. Entre os infetados com informações divulgadas, 49 são mulheres e 62 são homens.

O relatório pode ser consultado aqui.