COVID-19: Lagos empresta 500 computadores e tablets a alunos do concelho

A Câmara Municipal de Lagos anunciou hoje que irá prestar apoio aos alunos dos vários agrupamentos escolares, através da aquisição de 400 computadores portáteis e 100 tablets, num investimento superior a 150 mil euros, já no início do mês de maio.

Os equipamentos serão disponibilizados aos agrupamentos escolares do concelho, que os farão chegar aos encarregados de educação, por empréstimo.

O município, em estreita articulação com os Agrupamentos de Escolas do Concelho de Lagos, identificou todos os alunos que não dispõem dos meios tecnológicos para poder acompanhar as novas exigências do ensino à distância, nomeadamente participar nas atividades síncronas, em particular as aulas on-line.

Com esta medida, a autarquia pretende “promover a igualdade de oportunidades e as ferramentas de acesso às aulas e aos conteúdos digitais, que serão transmitidos pelos seus professores, contribuindo para o sucesso escolar dos alunos do concelho, neste novo desafio do ensino à distância, situação que decorre das orientações pedagógicas nacionais, implementadas pelo governo, até ao final do do ano letivo, no âmbito da Pandemia da COVID-19”.

Os 400 computadores portáteis com câmara e acesso a internet e os 100 tablets serão entregues aos Agrupamentos, já no início do mês de maio, que farão a devida distribuição, em regime de empréstimo, a todos os alunos previamente identificados.

Aos alunos e respetivos encarregados de educação competirá a devolução dos equipamentos em bom estado de conservação, no final do ano letivo, à semelhança do que acontece com os manuais escolares.