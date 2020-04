COVID-19: Lagos reforça zonas de apoio à população

A Câmara Municipal de Lagos reforçou as Zonas de Apoio à População (ZAP) no concelho, incluindo nas áreas rurais, com vários pavilhões prontos para receber quem mais precisar em época de pandemia de COVID-19, anunciou a autarquia.

Uma das ZAP fica localizada no Pavilhão Municipal de Lagos, com 250 camas prontas para acolher cidadãos que necessitem ficar em isolamento por estarem infetados e população em geral.

De referir que este espaço foi criado com todas as condições de higiene e segurança, conforto e privacidade, com estruturas individuais de quartos autónomos. Foi devidamente validada e vistoriada pela Delegada de Saúde e aprovada pela Proteção Civil Distrital.

Em Bensafrim estão disponíveis 12 camas, em Barão de São João 16 camas e no Parque de Campismo Turiscampo em Espiche estão disponíveis 130 bungalows.

No Clube Desportivo de Odiáxere e Sede do Rancho Folclórico foram criadas zonas com 40 camas.

Para além destes espaços estão definidas também outras ZAP no Motel Âncora com 120 camas, na Pousada da Juventude de Lagos com 58 camas, no Hotel Sensation Guest House com 10 camas, na Messe Militar (Edifício Infante) com 65 camas e no Edifício D. Sebastião com 100 camas.

Estes locais vão disponibilizar alojamento aos profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro.

Foram também criadas Áreas Dedicadas ao COVID-19 (ADC), que se destinam apenas a atendimento de utentes suspeitos, e está localizada na área do Centro de Saúde, funcionando numa área separada do atendimento normal e diário.

A unidade de colheitas para a realização de testes de despiste também já se encontra em funcionamento e está situada no parque de estacionamento da Escola das Naus.