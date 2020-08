Covid-19: Loulé distribui milhares de máscaras pelo comércio local

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Câmara Municipal de Loulé distribui kits de higiene pelos estabelecimentos locais como medida de prevenção da Covid-19, assim como milhares de máscaras confecionadas pelas costureiras que criam os fatos de carnaval.

Todos os restaurantes, lojas ou cafés estão a receber kits que contêm duas máscaras, toalhetes desinfetantes e folheto explicativo.

Deste modo, do litoral ao interior, a autarquia irá distribuir milhares de máscaras confecionadasm pelas costureiras do atelier onde são criados os fatos de Carnaval, assim como profissionais que se juntaram a este projeto, numa ação que tem como parceiro o Algarve Biomedical Center (ABC), entidade que desenhou e concebeu o modelo das máscaras, garantindo as normas de segurança apropriadas à prevenção da Covid-19.

No seguimento da estratégia adotada nos últimos meses para a prevenção da Covid-19 no concelho de Loulé, a Câmara Municipal está a distribuir máscaras sociais a diferentes grupos de profissionais e munícipes do concelho.

Esta iniciativa do Plano de Ação Covid-19 teve início em maio com a distribuição de máscaras a moradores de bairros sociais, a idosos e profissionais das áreas de intervenção e proteção civil e a famílias que recorreram à linha Loulé Solidário durante o pico da pandemia. Nessa primeira fase, foram distribuídas mais de 2500 máscaras por todo o território concelho.

“Agora, numa altura em que muitos turistas se encontram de férias no concelho de Loulé, a Câmara Municipal decidiu alargar esta ação de prevenção e distribuir máscaras sociais (reutilizáveis) pelo comércio local do concelho, como forma de reforçar a segurança desses profissionais, assim como a imagem do município como destino seguro”, segundo informa a autarquia a partir da plataforma covid19.cm-loule.pt, lançada para manter os cidadãos atualizados quanto à pandemia.