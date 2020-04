COVID-19: Monchique cria linha de apoio psicossocial

A Câmara Municipal de Monchique dispõe, a partir desta semana, de uma linha gratuita de apoio psicossocial às famílias, idosos e pessoas soladas do concelho, através do número 800 500 344 e do e-mail apoio.psicossocial@cm-monchique.pt, anunciou a autarquia.

Esta linha está preparada para ser uma voz amiga e um apoio a todos os que se encontram mais isolados ou se sintam mais sozinhos ou vulneráveis, sendo um suporte social por parte da comunidade de Monchique.

A linha de apoio psicossocial tem como objetivos principais prestar apoio psicossocial a indivíduos e famílias e informá-las sobre os apoios e recursos disponíveis no concelho, promovendo a sua conexão à rede de suporte social através da articulação com as respostas da Rede Social de Monchique.

Neste âmbito, a linha constitui-se como uma ferramenta que contribui para combater as vulnerabilidades do isolamento social, facilitando a mobilização de estratégias pessoais que previnam as reações de stresse expectáveis neste contexto de incerteza e medo, através da literacia para a saúde.

Esta linha é uma parceria entre a Câmara Municipal de Monchique e a Vicentina – Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste e dinamizada por psicólogos e outros técnicos com formação especializada e poderá ser utilizada para partilhar informação e esclarecer a população sobre questões relacionadas com emprego, saúde e apoios existentes.