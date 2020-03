COVID-19: Negócio de flores em “situação crítica”

As restrições impostas para a conter pandemia de COVID-19, estão a deixar em “situação crítica” os viveiros de plantas ornamentais do Algarve, que fazem 75% da sua faturação na primavera, lamentou hoje um representante do setor.

José Dâmaso, diretor de uma das mais importantes empresas do setor, destacou o papel que a sua empresa tem entre os “principais exportadores de plantas ornamentais” portugueses, “gerando cerca de 30 milhões de euros de riqueza para a região e empregando 500 trabalhadores, na sua maioria permanentes” e “fornecem os principais grossistas, cadeias de ‘garden centres’ e floristas da Europa, tendo igualmente um importante papel no abastecimento do mercado nacional”, afirmou a mesma fonte num comunicado.

As empresas produtoras de plantas, que é um “produto perecível” e com “tempo curto para venda”, estão a deparar-se com “os principais mercados de exportação bloqueados, nomeadamente a França, Holanda, Alemanha, Inglaterra e Espanha”, o que faz com que os produtores não consigam escoar o que produzem, lamentou.

As perdas são já sentidas nas duas últimas semanas, durante as quais a faturação foi de “aproximadamente 10% do que seria normal”, quantificou este produtor.

“O mesmo sucede nas vendas no mercado nacional. Refira-se que o período de março-maio está para o setor das plantas mediterrâneas como o de junho-agosto está para o turismo”, exemplificou José Dâmaso, sublinhando que “estas empresas fazem 75% da sua faturação anual na primavera”.