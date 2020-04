COVID-19: Número de casos no Algarve sobe para 146

🔊 Ouvir Notícia



O Algarve tem um total de 146 casos de COVID-19 enquanto existem 8251 infetados e 187 mortes a nível nacional, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde de hoje.

A região Norte regista 4910 casos confirmados, enquanto que o Centro tem 1043 infectados.

Em Lisboa e Vale do Tejo há 1998 casos de COVID-19 e o Alentejo tem 54 infetados. Os Açores contabilizam 52 infeções e a Madeira regista 48.

Continuam a existir 43 pessoas recuperadas, enquanto 4957 aguardam resultados laboratoriais e 20275 estão em vigilância pelas autoridades de Saúde. Entre os 726 internamentos, estão 230 nos cuidados intensivos.

Os casos importados são oriundos de países como Alemanha (7), Áustria (4), Andorra (18), Argentina (9), Austrália (14), Bélgica (8), Brasil (13), Cabo Verde (4), Canadá (5), Chile (1), Cuba (1), Dinamarca (1), Egipto (2), Emirados Árabes Unidos (39), Espanha (142), Estados Unidos da América (11), França (100), Itália (29), Índia (3), Indonésia (1), Irão (1), Israel (3), Irlanda (2), Jamaica (2), Luxemburgo (1), Malta (1), Maldivas (1), Noruega (1), Países Baixos (13), Paquistão (1), Polónia (1), Qatar (1), Reino Unido (52), República Checa (1), Suécia (1), Suíça (33), Tailândia (2), Venezuela (1) e Ucrânia (1).

A Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS) irá divulgar esta tarde o relatório diário de hoje, com todos os casos confirmados, divididos por concelhos. No relatório de ontem, o concelho de Faro contava com 35 casos, seguido de Albufeira com 33, Portimão e Loulé com 22, VRSA com nove, Lagoa e Silves com quatro, Tavira com três, Olhão e Castro Marim com dois e São Brás de Alportel com um.

O boletim da DGS de hoje pode ser consultado aqui.

(notícia em atualização)