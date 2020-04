COVID-19: Obras públicas em Albufeira continuam em segurança

As obras públicas no concelho de Albufeira continuam a sua atividade, respeitando todos os planos de contingência apresentados pelas respetivas empresas, para combater o contágio de COVID-19, anunciou a autarquia.

Foram garantidas todas as condições de segurança necessária aos trabalhadores, para que as obras continuam a sua atividade a um ritmo dentro do mais normal possível.

“Respeitando as normas exigidas, é importante que tenhamos condições para garantir que o concelho não pare em absoluto e que as janelas temporais que abrimos para estas intervenções sejam respeitadas”, referiu o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, em comunicado.

O autarca tem acompanhado de perto o desenvolvimento de todas as intervenções públicas do concelho, coordenando com os respetivos serviços e empresas o desenvolvimento das obras.

Atualmente, decorrem intervenções no concelho como a remodelação da Rua 5 de Outubro, a pavimentação do Caminho da Aldeia e do troço do Caminho da Escola no Vale de Santa Maria, a execução de coletores de águas residuais e a execução da estação elevatória da Praça dos Pescadores e infraestruturas associadas na Rua Cândido dos Reis.