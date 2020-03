Covid-19: Olhão manda funcionários para casa por 15 dias

A Câmara de Olhão decidiu hoje que, à exceção dos funcionários que garantem serviços essenciais, todos serão enviados para suas casas por um período de 15 dias, no sentido de se colocarem a si e às suas famílias em isolamento profilático e, ao mesmo tempo, não constituírem veículo de transmissão ao resto da população.

A medida foi tomada em reunião realizada esta quinta-feira de manhã, na sequência da declaração do Estado de Emergência pelo Presidente da República.

Segundo o município, esta decisão não coloca em causa a conservação integral dos vencimentos dos funcionários municipais, que se manterão em regime de teletrabalho e constituirão uma retaguarda importantíssima, podendo, a qualquer momento, ser chamados a desempenhar funções diferentes das suas habituais, em função das necessidades.

Fica, assim, “garantida a manutenção da prestação dos serviços mínimos essenciais ao funcionamento da comunidade”, acrescenta a Câmara de Olhão, em nota de Imprensa.

No que diz respeito à Ambiolhão, os serviços estão a ser reorganizados, no sentido de precaver uma eventual situação de doença dos funcionários afetos à recolha de resíduos, de forma a garantir que a recolha do lixo se encontra assegurada ao longo deste período.

Os serviços de atendimento ao público, quer da autarquia, quer das empresas municipais, que decorriam até agora com restrições, serão encerrados, mantendo-se, no entanto, o atendimento via telefone e correio eletrónico, através dos contactos anteriormente divulgados.

As medidas tomadas esta manhã pelo executivo municipal constituem um reforço às medidas de contingência já tomadas no passado dia 12 de março, com vista à promoção do afastamento social:

– Encerramento ao público das Piscinas Municipais, Pavilhões Municipais, pavilhões das escolas, Estádio Municipal, Museu Municipal, Biblioteca Municipal, Casa da Juventude, Auditório Municipal, Arquivo Municipal e Chalet Dr. João Lúcio;

– Cancelamento dos mercados de rua em todo o concelho;

– Cancelamento de todas as atividades e reuniões, bem como dos transportes escolares, fora do concelho.

Estas medidas, diz a autarquia, serão avaliadas de acordo com o desenrolar da situação e de acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo.