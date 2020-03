Covid-19: Os casos confirmados no Algarve por concelho

A Câmara Municipal de Silves, através do Facebook, divulgou hoje o Relatório de Situação Diário do covid-19 no Algarve, que informa todos os 25 casos confirmados na região, divididos por concelhos.

O concelho com mais infeções é Faro, com nove pessoas, seguido de Portimão com sete. Em Albufeira há o registo de três infetados, enquanto Silves, Lagoa e Loulé têm dois casos confirmados nos seus concelhos.

Segundo o relatório, até às 09:30 de hoje, havia 25 pessoas a aguardar resultados laboratoriais, enquanto outras duas já tiveram alta. Entre os infetados no Algarve há 16 pessoas internadas, estando quatro delas nos cuidados intensivos. Na região estão 579 pessoas em vigilância.

Entre os infetados, 10 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino, sendo a faixa etária com mais casos entre os 20 e os 29 anos, com seis. Estão registadas cinco pessoas com infeção que têm idades entre os 50 e os 59 anos e três pessoas nas faixas etárias dos 60 aos 69 e dos 40 aos 49 anos.

As faixas etárias entre os 10 e os 19, entre os 30 e os 39 e a partir dos 80 anos, contam com dois casos cada. Entre os 70 e os 79 regista-se apenas um caso confirmado.

A Câmara Municipal de Portimão também divulgou hoje o Ponto de Situação do concelho no dia de ontem (18 de março) no website da autarquia, com novos dados.

Nesse relatório, consta a informação que foi montada uma tenda insuflável no serviço de urgência do hospital de Portimão e espera-se a chegada de outra. Os horários das superfícies comerciais foram ajustados a pensar nos profissionais de saúde, segurança e socorro, que podem fazer as suas compras no Aldi entre as 09:00 e as 10:00 e no Intermaché entre as 20:15 e as 21:30.