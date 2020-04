COVID-19: PSD/Portimão convoca militantes para encontrar soluções

🔊 Ouvir Notícia



A Comissão Política do Partido Social Democrata da concelhia de Portimão convocou todos os militantes para a realização de várias sessões temáticas, que serão efetuadas através de videoconferência, com o objetivo de apresentar propostas à Câmara Municipal no âmbito do combate ao COVID-19 e suas consequências.

Na primeira sessão que decorreu na semana passada, foram debatidas várias propostas dedicadas ao comércio local e às pequenas e médias empresas, com a participação do ex-presidente da Associação de Comerciantes do Algarve, João Rosado.

“É por Portimão e pelos portimonenses e não pelo PSD ou por questiúnculas de oposição ao executivo socialista que lidera o município que, à sua maneira, tem levado a cabo um trabalho meritório de resposta à pandemia e esclarecimentos necessários à população portimonense”, referiu o presidente do PSD de Portimão, Carlos Gouveia Martins, em comunicado.

No final deste período de estado de emergência, será entregue à presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, um documento com todas as propostas.

“O PSD de Portimão sempre soube criticar e apresentar alternativas quando discorda e, agora, é um parceiro de todos os portimonenses porque o caminho a ser seguido é só um: juntos e não partidariamente separados”, concluiu o presidente do partido em Portimão.