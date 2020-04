COVID-19: Rede de Bibliotecas do Algarve adapta-se à pandemia

A Rede de Bibliotecas do Algarve (BIBAL) está a adaptar-se à pandemia de COVID-19 ao encontrar novas formas de manter os bons hábitos de leitura e vai comemorar o Dia Mundial do Livro, a 23 de abril, de forma diferente, anunciou a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Uma vez que as bibliotecas da BIBAL estão encerradas ao público devido à pandemia, os seus serviços continuam disponíveis online, como as horas do conto, sugestões de leitura, formação e divulgação de conteúdos informativos fidedignos.

O Dia Mundial do Livro vai ser celebrado nos websites e redes sociais de cada biblioteca do Algarve, cuja programação pode ser consultada na Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) em http://bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/Paginas/default.aspx ou em https://flipboard.com/@RNBP_DGLAB.

A BIBAL tem como objetivo desenvolver a região do Algarve relativamente a serviços de biblioteca e foi formalizada através da assinatura de um Acordo de Cooperação pelas autarquias representadas na AMAL, com uma parceria com a Biblioteca da Universidade do Algarve e a DGLAB.

A rede integra 25 bibliotecas municipais, três bibliotecas itinerantes e três bibliotecas universitárias e assenta na cooperação entre diferentes entidades e tem como finalidade o desenvolvimento de serviços em rede.