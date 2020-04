COVID-19: Silves apoia a comunidade com novas medidas

A Câmara Municipal de Silves aprovou, em reunião do executivo, a implementação de novas medidas de apoio à comunidade como a ativação do Fundo de Emergência Social, anunciou a autarquia em comunicado.

A ativação do Fundo de Emergência Social vai permitir as respostas sociais necessárias para mitigar as consequências da pandemia de COVID-19, reforçando o orçamento municipal deste ano com destino à atribuição de apoio sociais e aproveitando as verbas dos cancelamentos de eventos e atividades da autarquia.

Entre as medidas aprovadas, a Câmara Municipal autorizou a isenção de pagamento de taxas de ocupação do espaço público e de publicidade até dezembro deste ano para todas as empresas e serviços encerrados pelo Governo, abdicando assim de um valor de cerca de 93 mil euros para apoiar a economia local.

A cobrança de taxas relativas ao licenciamento municipal de publicidade teve o seu prazo suspenso até ao final de agosto, além de ter sido concedida a liberação do pagamento das rendas devidas ao município para os concessionários e arrendatários comerciais de espaços municipais, até à data de reabertura dos mesmos.

O município de Silves alargou o prazo de pagamento das faturas de fornecimento de água e de saneamento emitidas a partir de março até junho, não ocorrendo a cobrança de juros de mora, nem a suspensão da prestação do serviço público.

Vai também possibilitar o pagamento dos débitos em prestações mensais, mediante a apresentação de requerimento, a partir do início do prazo do pagamento voluntário da fatura em dívida.