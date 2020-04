COVID-19: Subcomissão de Aljezur visita lar de idosos

A equipa de Subcomissão COVID-19 de Aljezur, constituída pela Autoridade Local de Saúde Pública, Câmara Municipal, Segurança Social, Bombeiros e GNR, visitou as instalações do Lar e Centro de Dia da localidade e a Unidade de Longa Duração e Manutenção para efetuar uma avaliação relacionada com o combate à pandemia, anunciou a autarquia.

O principal objetivo desta visita foi a avaliação destas unidades, que neste momento albergam cerca de 90 utentes, além dos trabalhadores, permitido assim verificar as medidas tomadas e as que faltam implementar, circuitos de trabalho e aspetos técnicos da utilização dos equipamentos de proteção individual.

Estas duas instituições estão com os seus planos de contingência ativados e várias medidas preventivas implementadas para minimizar o contágio de COVID-19. Caso for necessário, foram criadas condições no edifício do Centro de Dia, na zona antiga de Aljezur, para acolhimento de cerca de 10 utentes.

Esta visita decorreu na segunda-feira, com a participação do Delegado de Saúde Pública, Dr. Luís Cadinha, da Técnica de Saúde, Maria José, do Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, José Gonçalves, da Técnica da Segurança Social, Dra. Ana Pina e do Comandante dos Bombeiros, Mário Costa.

Esta Subcomissão foi criada em março devido à pandemia de COVID-19 e reúne-se duas vezes por semana.

Está também preparado, em caso de necessidade, o Pavilhão Desportivo da EBI/JI de Aljezur, onde formam montadas cerca de 30 camas e alguns outros equipamentos para receber pessoas que possam ter de ser deslocadas de outros locais.