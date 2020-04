COVID-19: Tavira confirma “aumento exponencial” devido a 17 casos em exploração agrícola

🔊 Ouvir Notícia



A Câmara Municipal de Tavira confirmou “o aumento exponencial” do número de infetados, no concelho, hoje, dia 06 de abril, com o COVID-19, crescimento que se centra num grupo de trabalhadores agrícolas da Cruz do Areal, freguesia de Santo Estêvão.

“Cinco desses membros já se encontravam em isolamento, na zona de apoio à população, no Parque de Feiras e Exposições, os quais de acordo com informação da equipa de saúde, encontram-se estáveis e sem comorbilidades.

Após os testes a todos os elementos, confirmaram-se mais doze casos positivos, “dois dos quais foram, ontem, transportados pelo INEM para o hospital de Faro, onde ficaram hospitalizados. Os restantes elementos foram, hoje, transferidos para a área de isolamento no Parque de Feiras e Exposições, onde por força da sua condição, estão em isolamento social, tendo para o efeito sido tomadas todas as medidas necessárias à sua comodidade e confinamento”.

Segundo a autarquia, a monitorização dos infetados está a ser realizada em comunhão de esforços pelas diversas entidades locais que constituem a Proteção Civil Municipal.

“O contacto efetuado pelas forças de segurança e pela autoridade de saúde é feito com regularidade e sempre que necessário. A evolução da condição dos diversos elementos é avaliada por uma equipa de profissionais do Centro de Saúde, sendo acionados os diferentes procedimentos médicos de acordo com os resultados obtidos”, afirma-se no comunicado do município.

A autarquia apela à calma da população e reforça a necessidade de manter o cumprimento do isolamento social, relevando que, apesar do aumento significativo do número de infetados no concelho de Tavira, este insere-se, exclusivamente, no mesmo grupo [trabalhadores de uma unidade de produção agrícola]”.

De acordo com os dados de hoje do relatório da DGS, o número de infetados no concelho de Tavira passou de 11, no domingo, para 23, hoje.