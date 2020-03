Covid-19: Taxas municipais isentas e estacionamento gratuito em Loulé

A isenção de taxas municipais foi aprovada pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, além de ter sido determinada a gratuitidade dos transportes urbanos devido à pandemia de covid-19, revelou a autarquia.

“As medidas pretendem enviar um sinal positivo da autarquia aos agentes económicos do concelho”, afirmou Vitor Aleixo, em comunicado. O edil louletano decidiu isentar os estabelecimentos comerciais do pagamento de taxas municipais referentes à ocupação do espaço público, com esplanada aberta e seus componentes, bem como com esplanadas fechadas. Os feirantes e vendedores ambulantes, cuja atividade está suspensa, ficarão igualmente isentos do pagamento de taxas ao município pela ocupação de espaço de venda.

O pagamento de parquímetros também está suspenso, nomeadamente em Loulé, Quarteira, Vilamoura, Vale do Lobo e Quinta do Lago. O presidente de Loulé decidiu ainda prorrogar a data de validade dos processos de residentes das zonas de estacionamento de duração limitada, que normalmente têm direito a um dístico para livre estacionamento.

O primeiro piso do Parque Municipal de Loulé terá acesso gratuito, livre e por tempo ilimitado, enquanto que o Piso 0 irá funcionar com acesso restrito a utilizadores com avença.

A utilização dos transportes urbanos do município passará tambem a ser gratuito, sem necessidade de qualquer validação de bilhete ou cartão.

“Queremos mitigar o impacto desta pandemia no dia-a-dia dos nossos concidadãos e dizer que a Autarquia está à disposição para redobrar os esforços e ajudar, através destas e de outras medidas, a atenuar estes tempos difíceis na vida de todos”, referiu o presidente da autarquia.