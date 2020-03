COVID-19: Trabalhadores por conta própria recebem apoios com atraso, diz BE

O Bloco de Esquerda do Algarve exigiu hoje que os apoios aos trabalhadores a recibos verdes sejam pagos imediatamente assim os trabalhadores apresentem o requerimento à Segurança social e que a liquidação das suas dívidas às entidades estatais ou empresas fornecedoras da água, gás, luz, comunicações, seguros, bem como empréstimos bancários, sejam suspensas até à reposição da normalidade após o fim da pandemia.

Em comunicado, os bloquistas requerem ainda que, caso o período pandémico se prolongue para além de abril, o valor dos apoios aos trabalhadores independentes seja aumentado.

Para relevar os prejuízos dos trabalhadores independentes nesta fase pandémica, o BE algarvio dá o exemplo de um “senhor X”, que é “freelancer” trabalhando a recibos verdes como músico “entertainer” em vários hotéis do Algarve.

“Os dias dos meses do inverno são muito fracos. Começam a animar precisamente de meio de março para a frente. Mas desta vez a pandemia do Covid-19 inverteu tudo. O trabalho agora paralisou e o Sr. X ficou sem rendimentos. Como ele, muitos outros trabalhadores por conta própria, estão agora no desespero”.

A vida do Sr. X “virou um inferno”, garante o Bloco de Esquerda: “Se acontece que tinha algum atraso na Segurança Social, alguma renda por pagar, pequenas, mas para ele, grandes dívidas por liquidar com a ajuda dos próximos meses de atividade mais intensa, toda essa rotina, resultado do seu trabalho sazonal como os fluxos do turismo, virou de pernas para o ar”.

Ainda por cima, recordam os bloquistas, o apoio decretado pelo Governo que prevê, para os trabalhadores independentes, uma compensação, máxima, de 438,1 euros, “só a disponibiliza a partir do mês seguinte em que o trabalhador requer o apoio”.

“O Sr. X, como muitos outros no Algarve, desde meados de março, tem passado horas perdidas no site da Segurança Social, para encontrar o formulário respetivo e fazer o requerimento. Pior ainda – o formulário da S. Social para os trabalhadores independentes (o seu caso) só estará disponível no dia 1 de abril, o que significa que só irá receber o magro apoio no mês seguinte, em maio! Um valor que a ele e a muitos outros nem sequer chega para pôr as dívidas em dia, quanto mais para a alimentação e as despesas da casa!”.

Segundo a nota de imprensa, o anónimo Sr. X dirigiu-se ao Bloco do Algarve para divulgar a sua situação e para que pressionasse a que os apoios, “embora tão escassos, ao menos fossem de mais rápida execução”.

“O que ele de imediato pretende é ter algum dinheiro até ao próximo dia 8 de abril. Para comprar algumas coisas indispensáveis do dia a dia e pagar parte da renda à senhoria, que tem mais de 80 anos e também precisa de dinheiro. Ele já nem fala no seguro do carro que fica por pagar, mas ele agora, como está em casa, também não o usa. O Sr. X, e tantos outros como ele no Algarve, têm toda a razão e precisam de ser amparados como deve ser”, conclui o BE.