COVID-19: Turismo do Algarve lança formações online gratuitas

A pensar no futuro e para preparar o setor do Turismo para o regresso à normalidade após a pandemia de COVID-19, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) criou várias formações online gratuitas sobre a oferta da região, para todos os agentes turísticos.

Estes cursos de e-learning dirigidos para os mercados inglês, francês, norte-americano, holandês e alemão pretendem dar a conhecer uma perspetiva completa e detalhada sobre todas as ofertas que a região do Algarve tem para oferecer aos turistas, durante todo o ano.

“O nosso objetivo é mostrar que o Algarve tem muito mais para oferecer do que aquilo que se vê à primeira vista, nomeadamente as praias, que são reconhecidas internacionalmente”, explica o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, em comunicado.

Apesar dos cursos serem destinados a agentes turísticos, todos os profissionais do setor que tenham interesse podem participar, através de um registo em https://www.algarvepromotion.pt/pt/menu/260/algarve-online-training-course.aspx.

“Através destes cursos, convidamos todos os profissionais do setor a descobrir mais e a aprofundarem os seus conhecimentos sobre o nosso destino. Numa altura em que grande parte do setor do turismo se encontra ainda paralisado, consideramos que esta pode ser uma forma interessante, não só de investir em formação, mas também de passar o tempo e de começar a planear o futuro. Assim que for possível retomar a atividade, acreditamos que, com estes cursos, os profissionais do setor estarão mais preparados do que nunca para promover o Algarve junto dos seus clientes”, referiu João Fernandes.

Para além dos cursos, os participantes podem testar os seus conhecimentos através de várias questões e aceder a conteúdos sobre a região, como vídeos, fotografias de alta resolução, brochuras ou guias online.