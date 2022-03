Covid obrigou João Rodrigues a apontar à Volta a Portugal

Após ter enfrentado uma “das piores coisas” que lhe podiam acontecer, ao falhar a Volta ao Algarve, João Rodrigues redefiniu objetivos e aponta agora à Volta a Portugal em bicicleta, uma prova na qual, admite, gostaria de repetir triunfo.

“Ficar fora do Algarve era das piores coisas que [me] podiam acontecer, por a corrida ser no Algarve e eu ser algarvio, por ter vencido no ano anterior, e porque partir com o número um para esta grande corrida seria espetacular. Infelizmente, a covid-19 não me deixou”, lamentou o ciclista da W52-FC Porto.

Rodrigues foi ‘apanhado’ pelo coronavírus, passou mal – teve febre, tosse e dores de corpo, sobretudo na zona lombar – e foi forçado a falhar a defesa do título na ‘Algarvia’, meses depois do recital que protagonizou e que o tornou no primeiro corredor daquela região a ganhar a prova, e logo perante a concorrência ‘feroz’ das equipas do WorldTour, a primeira divisão do ciclismo mundial.

“Vi pouco [da Volta ao Algarve]. Sinceramente, só fui ver o contrarrelógio e foi porque fui almoçar à casa de um amigo, estávamos ali perto e vi. Não gosto muito de ver as corridas quando não estou em competição. Prefiro ver na televisão, mas, como tinha também alguns treinos, não consegui acompanhar a Volta toda, embora estivesse sempre atento aos meus colegas, claro”, revelou à agência Lusa.

O ciclista de Faz Fato (Tavira) não esconde que perder a ‘sua’ prova, num contexto que seria particularmente especial, o desanimou “um pouco”, um estado agravado pela falta de resposta do corpo após ter superado a covid-19.

“É claro que vamos um pouco abaixo, porque o nosso corpo não responde, não temos as mesmas pernas. Por exemplo, agora, na primeira competição que tive, na [clássica da] Primavera, parecia que não era o mesmo ciclista. Não me senti nada bem, o meu corpo não respondia ao que a cabeça mandava. Senti-me em baixo, mas faz parte do ciclismo”, reconheceu.

Com um discurso sempre ponderado, o reservado corredor da W52-FC Porto, que falou à agência Lusa à margem da Volta ao Alentejo, prova que venceu em 2019 e que terminou no domingo em Évora com o triunfo do venezuelano Orluis Aular (Caja Rural), procura agora “ir ganhando forma para daqui a uns meses já estar no máximo”.

“O meu objetivo era entrar bem na época, na Volta ao Algarve, e, depois, conseguir estar bem no Troféu Joaquim Agostinho, na Volta a Portugal, as corridas mais importantes. Agora, com isto da covid, tive de alterar as minhas competições e também fazer um pico de forma um pouco mais tarde. Gostaria de estar bem já nas próximas corridas por etapas, talvez o [Grande Prémio] O Jogo ou o Douro [Internacional], mas é claro que o grande objetivo passará pela Volta a Portugal”, confessou.

Vencedor das três mais emblemáticas competições portuguesas, o algarvio de 27 anos parecia destinado a múltiplos triunfos na prova ‘rainha’ do calendário nacional, mas mantém ainda aquela ‘suada’ amarela de 2019 como a única, embora haja muito de si nas que o seu colega Amaro Antunes conquistou nas últimas duas edições da Volta a Portugal.

“Quando estamos numa equipa vencedora, é sempre mais fácil, não temos de estar a correr atrás do prejuízo, e ganhar eu ou um colega, para nós é igual, porque o fundamental é sairmos com a vitória dessa competição. É claro que, a nível pessoal, gostamos sempre de ganhar. Por vezes, a corrida não dita assim. Há momentos que são decisivos e definem completamente a corrida, então não dá para lutar por essa classificação. Tenho essa ambição de voltar a ganhar, mas, lá está, isso só não chega”, concedeu.

Rodrigues faz até um ‘mea culpa’, reconhecendo que as suas ‘más’ entradas na Volta a Portugal acabaram por colocá-lo na condição de trabalhador e não de líder – nos últimos dois anos, ficou em ‘desvantagem’ no duelo pela liderança da W52-FC Porto ao perder tempo para Antunes nas primeiras etapas.

“Esse, se calhar, é um dos grandes males que eu tenho: nunca consegui entrar a 100% na Volta a Portugal. Entro sempre um pouco abaixo e vou atrás do prejuízo. Já o Nuno [Ribeiro, diretor da W52-FC Porto] diz o mesmo e tem toda a razão. Não sei porquê. Vou tentando alterar algumas coisas na minha preparação para tentar entrar melhor, mas não sei, parece que o corpo não responde”, assumiu.

Com a humildade que lhe é (re)conhecida na estrada, onde trabalhou incansavelmente para Antunes, sobretudo, nas etapas da Torre, o algarvio é, contudo, taxativo sobre o seu futuro na prova ‘rainha’ do calendário: “Se tiver um colega meu em melhor posição ou em melhor condição física, será a ele que eu irei ajudar”.

“Cada vez está a ficar mais tarde” para ’emigrar’

João Rodrigues assume que está a ficar “cada vez mais tarde” para ‘saltar’ para o pelotão internacional, depois de ter ‘desperdiçado’ oportunidades quando venceu a Volta a Portugal em bicicleta de 2019.

Involuntariamente, foi o próprio ciclista da W52-FC Porto a ‘puxar’ o tema ‘salto para o estrangeiro’, enquanto abordava os seus arranques menos bons na Volta a Portugal.

Do seu “de etapa para etapa, vou-me sentindo melhor e daí ser um voltista”, proferido entre risos, para a pergunta “então, uma Volta de três semanas seria perfeita?” foi um passo.

“Cada vez está a ficar mais tarde. Gostava muito de ter uma oportunidade dessas, de ir para uma equipa maior e fazer uma grande Volta, é claro. Mas o que é certo é que os anos vão passando, as oportunidades também vão passando e, se calhar, vou pensando mais em ficar por cá”, desabafou.

Ciclista todo-o-terreno e verdadeiro ‘dinamitador’ de adversários – a Torre, onde venceu em 2019, tem sido o seu ‘palco’ primordial nas últimas três edições da Volta a Portugal -, Rodrigues é um dos maiores talentos do pelotão nacional e, para aqueles que seguem a modalidade, é surpreendente vê-lo ainda em Portugal.

“Já tive algumas oportunidades e naquele momento não as aproveitei, por pensar que poderia ter outras. E é assim que, às vezes, se perdem boas chances. Mas pronto…”, assentiu, na entrevista à agência Lusa.

No entanto, Rodrigues garante não estar arrependido, uma vez que tomou “aquelas decisões por achar que “eram as melhores” naquele momento.

“Mas poderia ter alterado ali uma coisa ou outra. Não o fiz e agora é tarde, mas continuo na luta. Também ainda tenho 27 anos, tenho alguns anos pela frente e há muitos ciclistas com 30 anos que saem de Portugal para equipas lá fora e, quem sabe, se não é o meu caso”, notou.

Com um discurso sempre lúcido e desenvolto, o corredor que venceu as três ‘grandes’ do calendário nacional – além da Volta a Portugal, também conquistou a Volta ao Alentejo em 2019, tendo entrado para a história no ano passado ao ser o primeiro ‘algarvio’ a vencer a Volta ao Algarve – considera que ganhar novamente a prova ‘rainha’ poderia servir de impulso para novos convites do estrangeiro.

“A Volta a Portugal viria ajudar, vamos ver se consigo esse objetivo ou não, mas o fundamental é a equipa ganhar”, resumiu o ‘dedicado’ trabalhador da W52-FC Porto.