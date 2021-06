CP reforça ligações por Alfa Pendular de Faro a Lisboa e Porto

As ligações de Faro a Lisboa e ao Porto fazem parte do reforço de seis comboios Alfa Pendular que a CP se prepara para implementar nos seus horários durante o período de verão, de acordo com informação disponibilizada pela empresa.

Assim, a CP vai reforçar a oferta de comboios a partir do dia 13, com a reposição de seis comboios Alfa Pendular, a circulação de dois novos comboios Intercidades e uma ligação direta entre a Figueira da Foz e Valença.

Em comunicado, a CP – Comboios de Portugal refere que o objetivo é “dar resposta à evolução da procura, nomeadamente pela proximidade do período de férias que, habitualmente, gera uma maior necessidade de mobilidade”.

A partir do dia 13, serão assim repostos seis comboios Alfa Pendular (três por sentido) nas ligações Lisboa – Braga, Lisboa – Porto e Porto – Faro e, aos dias úteis, passarão a circular dois novos comboios Intercidades (um por sentido) na ligação Lisboa – Évora.

Adicionalmente, passará a haver uma ligação direta entre Valença e a Figueira da Foz, mediante o prolongamento até esta cidade dos dois comboios interregionais que faziam a ligação Coimbra – Valença.

Para informações mais detalhadas sobre a nova oferta, a CP recomenda a consulta da página eletrónica www.cp.pt ou o contacto através do telefone 808 109 110.

