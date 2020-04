CPCJ de Vila do Bispo quer laços azuis nas janelas

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila do Bispo apelou a toda a comunidade a colocar laços azuis nas janelas durante o dia de amanhã, no âmbito da campanha “Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, anunciou a autarquia.

Esta é uma ação promovida pela CPCJ de Vila do Bispo com o apoio do município, que mais uma vez se associou à campanha nacional “Serei o que me deres… que seja amor”, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens (CNCJ).

Este apelo da autarquia desafia também todos os interessados a partilharem desenhos originais acerca do tema da campanha deste ano, para que sejam posteriormente partilhados no Facebook.

Durante este mês, foram elaborados laços azuis e faixas alusivas à campanha, pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, que neste momento se encontram expostos no posto da Guarda Nacional Republicana da localidade e na Escola Básica do 1º Ciclo de Vila do Bispo.

A CPCJ de Vila do Bispo continua a sua atividade em tempo de pandemia de COVID-19 e está disponível através do número 910796306 e do email cpcj.VilaBispo@cnpdpcj.pt.