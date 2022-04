Creche e jardim infantil de Castro Marim remodelados

Três salas da Creche e Jardim de Infância de Castro Marim têm agora novo mobiliário e uma maior eficiência térmica após um investimento superior a sete mil euros, anunciou a autarquia.

Este mobiliário mais moderno e adaptado às necessidades das crianças “transforma as salas de aula em ambientes mais acolhedores e facilita também a lavagem e desinfeção, por se tratar de equipamento com mais resistência e impermeabilidade”, segundo o comunicado.

Foi também concluída a substituição do telhado de fibrocimento e aplicada uma solução termicamente mais eficiente com um investimento de cerca de 100 mil euros, que devido à pandemia de covid-19 levou mais tempo do que era inicialmente previsto.

O município integrou recentemente um técnico para desenvolvimento de atividades de música com o pré-escolar de Castro Marim e Altura, “um investimento que se traduzirá no enriquecimento curricular destas crianças”.

“Dotar os equipamentos escolares do concelho de melhores condições de ensino, tem sido uma prioridade deste executivo e que se concretiza no investimento contínuo realizado ao longo dos últimos anos”, acrescenta a autarquia.

Recentemente foi também feito um investimento na climatização através da instalação de ar condicionado, seguindo-se agora trabalhos de pintura.