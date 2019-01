Crédito Agrícola apoia modernização da produção e internacionalização do setor agrícola

Com o objetivo de reforçar o seu apoio ao setor primário, o Grupo Crédito Agrícola lançou ontem a campanha “CA Agricultura” destinada ao segmento empresarial agrícola e agro-industrial. Sob o lema “Produzir com precisão é colher com sucesso”, esta campanha apresenta um conjunto de soluções para empresas, com vista à promoção das melhores práticas e tecnologias aplicadas ao setor.

Entre as soluções de financiamento, destaque para o crédito à tesouraria, para fazer face às necessidades do dia-a-dia; o crédito ao investimento que permite o financiamento de médio e longo prazo para a aquisição de imóveis/explorações agrícolas e pavilhões, equipamentos agro-industriais, efetivos pecuários e fatores de produção para potenciar o negócio; apoia ainda o negócio internacional, através do financiamento e do apoio à exportação. Estão ainda disponíveis soluções de leasing mobiliário – veículos automóveis e máquinas agrícolas – e imobiliário para aquisição de bens imóveis (explorações agrícolas, instalação de agro-indústrias, armazéns, escritórios e espaços comerciais).

O Crédito Agrícola apresenta ainda soluções de antecipação ou complemento aos investimentos que são objeto de financiamento a curto, médio e longo prazo, no âmbito das medidas do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e das Ajudas Diretas.

Entre as soluções de proteção, destaque para os Seguros Não Vida, onde se incluem o CA Tractores e Máquinas Agrícolas e o CA Acidentes Pessoais e, nos Seguros Vida, o CA Pessoa Chave, o CA Corporate e o CA Empresa Viva, soluções de protecção para os Empresários Agrícolas e os seus colaboradores.