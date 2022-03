Crédito Agrícola apresenta nova campanha de crédito à habitação

O Crédito Agrícola acabou de lançar uma nova campanha com foco nas suas soluções de crédito à habitação, com um spread competitivo a partir de 1%, anunciou a empresa.

PUB

“Bem-vindo à nova casa. Com o CA pode” é o mote desta campanha do Crédito Agrícola que até ao dia 15 de abril vai disponibilizar uma nova solução do mercado para a aquisição, construção e realização de obras de habitação própria permanente, secundária ou arrendamento, além da aquisição de terreno para construção de habitação própria permanente.

Este crédito à habitação contempla alternativas de financiamento, spreads competitivos e TAEG de 1,7%, além de ofertas especiais de seguros.

Ao subscrever o Seguro Vida – CA Proteção Crédito Habitação, o cliente garante a liquidação das responsabilidades em caso de morte ou invalidez e recebe um desconto de 25% para clientes associados e de 22,5% para clientes não associados na anuidade da apólice durante toda a vigência do contrato.

Já na subscrição do Seguro Não Vida – CA Habitação, que protege os imprevistos com a casa, o recheio e a família, é atribuído um desconto de 42,5% para clientes associados e de 40% para clientes não associados, durante toda a vigência do contrato.

Na subscrição do Seguro Não Vida – CA Proteção Financeira Crédito Hipotecário, que protege os compromissos financeiros, é atribuído um desconto de 42,5% para clientes associados e de 40% para clientes não associados na apólice, durante a primeira anuidade sobre a cobertura base.