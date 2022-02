Crédito Agrícola atribui prémios de empreendedorismo e inovação

O Crédito Agrícola vai anunciar os vencedores da oitava edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação CA no dia 23 de fevereiro, pelas 14:30, no Lux Lisboa Park Hotel, anunciou a empresa.

Esta iniciativa reconhecida no mercado pelo forte contributo aos sectores agrícola, agro-alimentar e florestal nacional premeia e apoia “apoia o que de melhor se faz em Portugal”, segundo o comunicado do Crédito Agrícola.

O evento vai contar com a participação do presidente da Associação Portuguesa de Bioindústria, Simão Soares e do presidente do grupo Crédito Agrícola, Licínio Pina.

A iniciativa tem ainda programada uma palestra do professor António Câmara sobre “A Revolução tecnológica ao serviço da Agricultura”, seguida de uma mesa-redonda com o tema “Estará o sector Agrícola nacional preparado para a revolução tecnológica do futuro?”.

A edição deste ano destaca o tema da sustentabilidade “em linha com as prioridades nacionais e europeias de apoio à inovação no sector e com a estratégia do Crédito Agrícola”.

Os prémios serão entregues em cinco categorias: Agro-indústria 4.0; Biotecnologia e Bioeconomia; Produtores Inovadores; Inovação em Parceria; e Projecto de Elevado Potencial promovido por Associado Crédito Agrícola.

Aos cinco vencedores será atribuído um prémio monetário no valor de 5.000€, sendo que, ao finalista que se destaque enquanto Jovem Empresário Rural, será também atribuída uma Menção Honrosa no valor de 2.500€.

À semelhança das últimas edições, a ANI – Agência Nacional de Inovação, enquanto parceira do Prémio CA, e através do programa Born From Knowledge (BfK), atribuirá ainda o troféu “Árvore do Conhecimento” ao melhor projeto ou start-up de base científica e tecnológica.