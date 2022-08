Crédito Agrícola é patrocinador oficial da Fatacil

O Crédito Agrícola é, mais uma vez, patrocinador oficial da Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa (Fatacil), que decorre entre os dias 19 e 28 de agosto.

Este ano, o Dia do Crédito Agrícola está agendado para 27 de agosto, que contará com a atuação de Fernando Daniel no palco principal da Fatacil.

A empresa associa-se a esta iniciativa marcando presença no evento durante os onze dias com um stand, onde irá receber os visitantes e dar a conhecer a sua oferta de produtos e serviços.

“A renovação deste patrocínio vai ao encontro da política de apoio do Grupo CA ao desenvolvimento e à promoção das regiões, cultura e tradições locais naquele que é já um evento de referência a nível nacional. Através desta presença, o Banco pretende ainda reforçar a sua proximidade às comunidades locais e aos sectores agrícola e industrial da região sul do país”, refere a empresa em comunicado.