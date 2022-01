Crédito Agrícola lança campanha de soluções de crédito pessoal

O Crédito Agrícola lançou uma nova campanha de soluções de crédito pessoal até ao dia 4 de fevereiro sob o mote “Há espaço para coisas novas", anunciou a empresa.

Esta nova campanha tem como objetivo “promover as ofertas de financiamento pessoal, bem como os seguros associados do Crédito Agrícola”, segundo o comunicado.

A campanha pretende satisfazer as necessidades dos clientes, com o Crédito Agrícola a tornar-se parceiro de todos os que querem investir, com proteção na concretização dos seus projetos, na compra de eletrodomésticos e mobiliário, remodelações, viagens adiadas, despesas escolares ou entretenimento.

Os clientes associados podem usufruir de um desconto de 15%, enquanto os não associados têm um desconto de 10% durante cinco anos na subscrição do seguro de vida CA Proteção Crédito Pessoal.

Ao subscrever este seguro por mais de cinco anos, é atribuído um desconto de 5% a partir da sexta anuidade da apólice, que passa depois para 10% entre o 11.º e o 15.º ano e 15% após o 16.º ano.

Já para prevenir situações imprevisíveis e assegurar estabilidade financeira, com esta subscrição os clientes associados podem beneficiar de um desconto de 25% sobre o prémio comercial, enquanto os clientes não associados têm direito a um desconto de 20% sobre o mesmo prémio durante a toda a vigência do contrato.