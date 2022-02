Crédito Agrícola lança campanha para apoiar agricultores e empresas

O Crédito Agrícola lançou recentemente a campanha “À sua Produção some a Inovação", com soluções específicas para agricultores e empresas agro-alimentares, em vigor até 1 de abril, anunciou a empresa.

Esta nova campanha dá prioridade à valorização e ao apoio de projetos de financiamento “que incorporem as melhores práticas agrícolas e de desenvolvimento rural, promovendo a eficiência energética, a inovação e a sustentabilidade”, segundo o comunicado.

A campanha é dirigida a todas as empresas dos segmentos da agricultura, agroindústria e florestas que necessitem de soluções financeiras e de proteção para a atividade corrente de fundo de maneio e para investimento de médio e longo prazo nas explorações agrícolas que procurem implementar projeto de carácter estruturante.

Entre as soluções de financiamento, destaque para o crédito à tesouraria, para fazer face às necessidades do dia-a-dia, e para o crédito ao investimento que permite o financiamento, de médio e longo prazo, para a aquisição de imóveis, de equipamentos, de efetivos pecuários e de fatores de produção, destinados à normal atividade das empresas e dos agricultores.

Destaque ainda para o apoio à internacionalização das empresas e a existência de ofertas CA, como a Conta Depósitos à Ordem Empresas, os Cartões Visa Electron, os Cartões de Crédito CA Agricultura, os Cartões Clube A, o Cartão CA Buffet e o acesso ao Online Empresas.

Estão ainda disponíveis soluções de leasing mobiliário (veículos automóveis e máquinas agrícolas), leasing imobiliário para aquisição de bens imóveis (explorações agrícolas, instalação de agro-indústrias, armazéns, escritórios e espaços comerciais) e linhas de crédito protocoladas, que dão acesso às condições previstas nos protocolos de financiamento estabelecidos entre o Crédito Agrícola, o Banco Europeu de Investimento (BEI), Fundo Europeu de Investimentos (FEI) e as Sociedades de Garantia Mútua (SGM), destinados ao sector e à promoção de medidas de eco-eficiência.

Por fim, entre as soluções de proteção, destaque para os Seguros Não Vida, onde se incluem o CA Tractores e Máquinas Agrícolas e o CA CliniCard, bem como os Seguros Vida, onde se incluem o CA Empresa Viva, o CA Corporate e o CA Pessoa Chave.

Estas soluções visam contribuir para que se atinjam as metas que a Política Agrícola Comum (PAC) preconizará, como a promoção de um sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente e diversificado, de modo a garantir a segurança alimentar a longo prazo; apoio e reforço da proteção do ambiente, incluindo a biodiversidade e a ação climática, contribuindo igualmente para o cumprimento dos objetivos da União Europeia em matéria de ambiente e de clima, nomeadamente, os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris; e, ainda, o reforço do tecido socioeconómico das zonas rurais.