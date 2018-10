Crédito Agrícola lança quinta edição do seu concurso de vinhos

.

Está a decorrer a quinta edição do Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola destinado a produtores e cooperativas de todas as regiões vitivinícolas do país, em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal.

O concurso contempla a inscrição de vinhos brancos, tintos e espumantes, produzidos em Portugal (em www.creditoagricola.pt). Para cada região vitivinícola e para cada uma das três categorias será atribuída a distinção Tambuladeira dos Escanções de Portugal de “Ouro”, “Prata” e “Bronze”.

A 20 de outubro realizam-se as provas cegas pelo júri do concurso no decorrer do “Mercado de Vinhos” do Campo Pequeno, em Lisboa.

No total das quatro edições anteriores, o Concurso de Vinhos registou a inscrição de mais de 800 vinhos e premiou duas centenas de vinhos brancos, tintos e espumantes oriundos das regiões vitivinícolas dos Vinhos Verdes, Trás-os-Montes, Douro, Beiras, Dão, Bairrada, Tejo, Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve.

“Esta é mais uma iniciativa do Grupo Crédito Agrícola para apoiar o sector vitivinícola e o desenvolvimento das economias locais, especialmente as cooperativas e os produtores, promovendo e colocando à prova a qualidade dos vinhos nacionais”, explicam os responsáveis do Crédito Agrícola.

