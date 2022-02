Crédito Agrícola patrocina a Volta ao Algarve

Este ano a Volta ao Algarve tem o Crédito Agrícola como patrocinador, com a atribuição da camisola verde, anunciou a empresa.

A 48.ª edição da Volta ao Algarve decorre de 16 a 20 de fevereiro e conta com a participação de 25 equipas, de Portimão ao Malhão.

“O Crédito Agrícola, enquanto banco sustentável que apoia atividades com impacto positivo no ambiente, patrocina a prova de ciclismo através da atribuição da camisola verde ao ciclista com mais pontos alcançados na Volta ao Algarve”, refere a empresa em comunicado.

O Ciclismo é uma aposta do Crédito Agrícola e “materializa-se há vários anos através do apoio às classes de formação e sub-23 nas inúmeras provas de norte a sul do país, à Volta ao Alentejo e à Volta ao Algarve”, acrescenta.