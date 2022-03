Crédito Agrícola patrocina promessa do bodyboard

O Crédito Agrícola vai reforçar a sua aposta no desporto aquático ao patrocinar a campeã nacional de bodyboard em 2021, Teresa Padrela, anunciou a empresa.

Este patrocínio tem como objetivo “enfatizar o compromisso do Crédito Agrícola para com a sustentabilidade ambiental no desporto, bem como, de se posicionar como um banco moderno, ao apoiar atividades desportivas dirigidas a praticantes e adeptos mais jovens”, segundo o comunicado.

Teresa Padrela tem 21 anos mas começou a fazer bodyboard aos 11, sendo uma das grandes promessas nacionais na modalidade, acompanhada nas redes sociais por milhares de fãs e adeptos, integrando também o top dos melhores bodyboarders nacionais.

“A aposta em modalidades ambientalmente positivas faz parte da estratégia do Crédito Agrícola desde 2020, sendo desde essa data patrocinador oficial e principal do Campeonato Nacional de Bodyboard”, conclui a empresa.