“Credo” sobe ao palco do Cineteatro Louletano

O novo espetáculo “Credo”, com direção artística e coreografia de Luís Marrafa, sobe ao palco do Cineteatro Louletano, em Loulé, no dia 21 de janeiro pelas 21:00, anunciou a ArQuente.

Em palco com “Credo”, Carolina Cantinho, Fúlvia Almeida e Teresa Silva “questionam e desafiam as suas crenças” num movimento contínuo onde “revelam-se personagens invulgares, feitas de múltiplas personalidades, fundidas num só corpo”, segundo o comunicado.

Esta nova criação da ArQuente conta com coprodução do Cineteatro Louletano e do Teatro das Figuras e foi preparada ao longo de três residências artísticas que decorreram durante os meses de outubro do ano passado e janeiro deste ano, no Palácio Gama Lobo, em Loulé.

“Tem sido um enorme prazer trabalhar com o Luís Marrafa. Já há muito tempo que desejávamos trazê-lo de Bruxelas, onde tem a sua própria companhia de dança, para trabalhar connosco. Já o tema surgiu da necessidade de colocarmos em causa um sistema de crenças que nos formata e condiciona, mas que simultaneamente nos traça a personalidade e individualiza”, menciona a ArQuente.

A coreografia será também apresenta em género de ensaio aberto no dia 20 de janeiro, pelas 14:30, numa sessão especial para alunos do ensino secundário do concelho de Loulé.

“Credo ensaia uma resposta ao fenómeno da crença, no qual questões religiosas e hábitos sociais confluem no estabelecimento de noções pessoais de transcendente. Apoiado na banda sonora do filme de terror Suspira, de 2018, e na experiência de vida das três intérpretes, Credo revela personagens invulgares, feitas de múltiplas personalidades fundidas num só corpo. Os modos e as estruturas da crença, da fé ou do milagre subjazem a uma coreografia que investiga, na expressão dos corpos, a natureza desse sentimento singular que transforma o improvável em algo de absolutamente verdadeiro”, explica Luís Marrafa.

O espetáculo tem a duração aproximada de 50 minutos e é indicado para maiores de 12 anos. Os bilhetes têm um custo de oito euros e podem ser adquiridos no Cineteatro Louletano e na Bilheteira Online.

Ficha Artística e Técnica:

Direção Artística e Coreografia: Luís Marrafa

Interpretação e Cocriação: Carolina Cantinho, Fúlvia Almeida, Teresa Silva

Desenho de Luz: Jorge Pereira

Produção Executiva: Marisa Madeira e Sónia Rosa

Produção: ArQuente – Associação Cultural

Coprodução: Cineteatro Louletano e Teatro das Figuras

Apoios: Município de Loulé, Município de Faro, República Portuguesa – Ministério da Cultura

Parceria: CAMADA – Centro Coreográfico

Parceiros Media: Sul Informação, RUA FM, Rádio Solar, Cultugarve

Agradecimentos: Petra Van Gompel, Bruno Marchand e Mákina de Cena

Duração: Aprox. 50’

Classificação Etária: M/12