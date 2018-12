CRESC Algarve 2020 aprova mais 2,6 milhões em investimento

.

A Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional CRESC Algarve 2020 aprovou na última reunião, no final de novembro, mais um conjunto de projetos que totalizam 2,6 milhões de euros de investimentos nos domínios da reabilitação, da eficiência energética e do emprego, apresentadas por instituições e empresas da região.

Os investimentosmais significativos aprovados foram no Plano de Desenvolvimento de RecursosEndógenos (PADRE), com um investimento de 1,1 milhões de euros, que será aplicado na edificação da Casa da Aldeia de Cachopo (Tavira), na Eficiência Energética nas Infraestruturas Públicas, com um investimento de 714 mil euros referente a projetos em Loulé, Silves e São Brás de Alportel, e, ainda mais uma parcela dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU’ s), no valor de 825 mil euros, referente a dois projetos a desenvolver em Lagoa e São Brás de Alportel, beneficiando incentivos do FundoEuropeu do Desenvolvimento Regional (FEDER) no montante de 1,2 milhões deeuros.

Destaque, ainda, para a aprovação de formações modulares certificadas, para trabalhadores de micro e pequenas empresas no valor de 88 mil euros, que terão um apoio de 44.000 euros do Fundo Social Europeu (FSE).

Durante a reunião, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Francisco Serra, salientou que esta sexta-feira, o primeiro-ministro António Costa e a comissária europeia da Politica Regional, Corina Cretu, anunciam em Lisboa a aprovação da reprogramação do Portugal 2020.

O presidente da CCDR Algarve aproveitou a oportunidade para apresentar um ponto de situação do desempenho do Programa Operacional CRESC Algarve 2020 informando que, no final de novembro, a taxa de execução está em 17%, em linha com os demais Programas Operacionais Regionais, registando-se uma taxa de compromisso que ronda 60%.