Cresce a “insatisfação” com os transportes públicos

Há cada vez mais algarvios revoltados com a “ineficiência” da rede de transportes públicos, considerando que este é mesmo um dos maiores problemas do Algarve. Atualmente, a única alternativa que a população tem para chegar rapidamente ao destino e escapar a um sistema “com muitas falhas” é recorrer ao automóvel. Esta conclusão surge após uma nova campanha da Deco Algarve, onde a associação de defesa do consumidor expôs as debilidades de um setor onde a insatisfação cresce à mesma medida que diminuem os passageiros…!

“O Algarve tem, de Sagres e Vila Real de Santo António, sensivelmente 160 quilómetros. Se quiser deslocar-me entre o eixo económico principal da região, situado entre Portimão e Faro, para percorrer os 60 quilómetros que distam entre si, de comboio ou de autocarro, isso tomar-me-á duas horas.” Foi desta forma que o presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, expôs o problema da mobilidade na região algarvia. “No Algarve estamos obrigatoriamente condenados ao transporte próprio. Não temos efetiva alternativa que não seja o nosso próprio carro”, disse o autarca, há cerca de três meses, durante uma conferência em Lisboa.

Estes são, para os autarcas, empresários e população do Algarve, “constrangimentos” decorrentes “de um desinvestimento que foi feito ao longo de muitos e muitos anos”.

Não é de espantar, por isso, que os transportes públicos sejam alvo de cada vez mais queixas por parte dos clientes no Algarve, como revelou a última campanha da delegação regional da Deco – “A paragem da vizinha é melhor que a minha” –, onde a associação de defesa do consumidor pretendeu denunciar o estado de degradação dos abrigos de passageiros. Esta campanha, que está em fase de conclusão e balanço, sucedeu a outra ação – “Estes transportes não nos servem” –, realizada ao longo de 2018, onde a Deco denunciou as crescentes debilidades deste setor na região algarvia…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE JANEIRO)

Nuno Couto|Jornal do Algarve