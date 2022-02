Criança Marroquina Rayan, resgatada já sem vida

Rayan foi retirado sem vida do poço ao quinto dia de resgate, um desfecho trágico após uma primeira versão em que se pensava ter sido resgatado com vida

O menino marroquino de cinco anos foi resgatada já sem vida, este sábado, pelas 20.30 horas, não resistindo aos ferimentos. O corpo foi retirado após trabalhos muitos complexos e prolongados para o conseguir retirar do poço com mais de 32 metros onde Rayan tinha caído na terça-feira.

Ao quinto dia de resgate, o pequeno Rayan foi retirado do poço no qual tinha caído na última terça-feira, na pequena aldeia de Ighran, em Marroco. A informação é divulgada pela televisão marroquina, adiantando que o rei de Marrocos já endereçou condolências à família.

Os socorristas marroquinos trabalharam durante toda a noite e manhã de sábado, o quinto dia de um esforço tremendo e stressante para tentar resgatar Rayan com vida.

Esta noite, as equipas de socorro conseguiram por fim chegar à criança, após uma operação longa, delicada e perigosa que cativou a atenção global, mas a criança não resistiu. O palácio real marroquino confirmou a morte do menino de 5 anos, que ficou preso num poço profundo por mais de quatro dias. O rei Mohammed VI expressou as condolências aos pais do menino, num comunicado divulgado pelo palácio.

Ryan faleceu antes das equipes de resgate chegarem

O menino faleceu antes das equipes de resgate conseguirem alcançá-lo, disseram duas autoridades do governo.

Uma equipa médica acompanhou os socorristas à espera de encontrar Rayan com vida. Os populares presentes aplaudiram para encorajar os socorristas e cantaram canções religiosas e rezaram. “Allahu Akbar (Deus é o maior). Perto do final do resgate, os pais foram chamados ao local, o que fez acreditar que a operação poderia ser concluída com sucesso e que Rayan seria resgatado com vida. O desfecho, no entanto, foi outro.

Pouco antes das 22:00 (21:00 hora de Faro) , o pai e a mãe de Rayan, com os seus rostos carregados, entraram num túnel que foi escavado por socorristas para comunicar com o poço, no qual a criança foi mais tarde retirada, já sem vida, relatou a agência de notícias francesa AFP, de acordo com os relatos dos seus jornalistas destacados no local. Pouco depois saíram do túnel e partiram numa ambulância.

Após um momento de confusão, a multidão, amontoada durante dias à volta do local onde aconteceu o acidente, dispersou num silêncio lúgubre, observou a AFP.