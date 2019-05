Crianças aprendem a jogar golfe em Albufeira

Aprender a jogar golfe é uma das propostas para o verão dos mais novos em Albufeira. Esta é uma das 20 atividades desportivas ao alcance das crianças que se inscreverem nos campos educativos ao abrigo do programa “Educação no Verão”, promovido pelo município de Albufeira. O programa vai decorrer de 1 de julho a 30 de agosto.

O primeiro campo decorrerá entre 1 e 13 de julho, o segundo será de 15 a 26 de julho, o terceiro terá lugar de 29 de julho a 9 de agosto e, por fim, o último campo, de 12 a 30 de agosto.

As atividades ao dispor das crianças e que devem ser escolhidas no ato da inscrição são: atividades aquáticas, badminton, patinagem, capoeira, jogos de praia, futebol, happy yoga, hip-hop, golfe, natação, ritmos, surf, stand up paddle, karate, zumba, salsa kids, voleibol, danças do mundo, jujitsu e ginástica acrobática.

Este ano, cada grupo irá rodar diariamente por diversas modalidades desportivas no período da manhã, permitindo às crianças a possibilidade de experimentarem um maior número de atividades…

