Crianças vão aprender a andar de bicicleta na escola

A Câmara Municipal de Loulé conseguiu um financiamento europeu para desenvolver um projeto para ensinar as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo aprenderem a andar de bicicleta, anunciou a autarquia.

Este financiamento europeu, no âmbito do projeto “Healthy Cities”, servirá para desenvolver o plano autárquico “Bicicleta na Escola”, que pretende usar a bicicleta como meio de transporte, aliado à prática desportiva.

“A verdade é que é bastante elevada a percentagem da população, em particular de crianças e jovens, que não sabe andar de bicicleta (alguns estudos indicam que este número ronda os 70%), seja pela falta de tempo dos pais para ensinar os filhos, por falta de espaços para praticar ou até por

questões de segurança rodoviária”, refere o município em comunicado.

O objetivo principal é “dotar as crianças com idades compreendidas entre os 3 e s 10 anos dos conhecimentos e capacidades que lhes permitam utilizar a bicicleta regularmente, de uma forma autónoma e segura, não só em termos técnicos, mas também ao nível dos sinais e regras de trânsito”.

No final do ciclo de ensino, ou seja, no quarto ano de escolaridade, cada aluno vai receber uma “Carta de Condução”, que vai comprovar as competências dos ciclistas.

Esta iniciativa vai permitir “promover uma integração destes jovens ciclistas com a natureza urbana, reduzindo a pegada de carbono e incentivando à adoção de hábitos de vida ativos e saudáveis”.

As ações nas escolas do concelho começam no início do mês de setembro, com o arranque do ano letivo 2022/2023.