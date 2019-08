Crianças de Messines trocam “papel por alimentos”

Chama-se Gaspar, tem 11 anos, e é o responsável pelo movimento de sensibilização que arrancou, no início deste mês, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, e que pretende trocar “papel por alimentos”.

Primeiro, Gaspar partilhou a sua preocupação com os pais. Mais tarde, confessou à presidente da Junta de Freguesia, Carla Benedito, a sua grande preocupação com o facto de os adultos não estarem a separar o lixo e aderirem à reciclagem, pondo em causa os recursos e a sustentabilidade do planeta.

Para ele, já não é suficiente o que a sua família faz. É necessário, com urgência, levar outras pessoas e famílias a fazê-lo. E foi assim que surgiu a campanha de reciclagem solidária pelas mãos das crianças de Messines.

“Papel por Alimentos” é o nome desta ação solidária, que conta com o apoio da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, da associação Lugar Comum, da empresa Algar e do Banco Alimentar contra a Fome do Algarve.

Assim, até ao dia 31 de agosto, um grupo de crianças que vive em São Bartolomeu de Messines convida a população a mobilizar-se pelas causas do ambiente e da solidariedade. O desafio lançado consiste em convidar as pessoas a entregar o seu papel em “fim de vida” na junta de freguesia, ou no sábado, dia 31, também no mercado municipal desta vila, entre as 10h00 e as 12h00, para que seja possível trocar papel (desde jornais, revistas e fotocópias até livros escolares não reutilizáveis, cadernos, folhetos publicitários e envelopes) por alimentos.

Os bens alimentares recolhidos serão depois distribuídos aos mais carenciados pela rede de entidades apoiadas com alimentos. Neste caso, os alimentos serão distribuídos mais tarde pela Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines em favor dos mais carenciados da freguesia.