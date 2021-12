Crianças de Portimão são vacinadas este fim de semana

As crianças do concelho de Portimão entre os 10 e os 11 anos vão ser vacinadas contra a covid-19 durante este fim de semana, em exclusivo, no Parque de Feiras e Exposições da cidade, anunciou a autarquia.

Nos dias 6 e 9 de janeiro será a vez das crianças com 7, 8 e 9 anos, enquanto entre 15 e 16 do mesmo mês será para os 6 e 7 anos e nos dias 22 e 33 de janeiro às crianças com 5 anos.

Durante todos esses dias, a animação também estará presente no espaço, que pretende ser alegre.

Este fim de semana, a animação terá uma temática natalícia, com a participação do palhaço Dr. Salsinha.

O espaço foi montado em duas tendas de grandes dimensões, climatizadas, com oito cabines e capacidade de cerca de 800 inoculações por dia.

O Centro Municipal de Vacinação de Portimão entra hoje em funcionamento no Parque de Feiras e Exposições e vai funcionar de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 16:00, enquanto aos fins de semana estará aberto das 09:00 às 19:00.

PUB