Crianças de Silves fazem sopa com legumes da sua colheita

Três turmas do pré-escolar de Silves participaram entre os dias 9 e 14 de maio na confeção de sopa com legumes que plantaram durante o mês de março na Quinta Pedagógica do concelho, anunciou a autarquia.

A confeção decorreu num ambiente de “muita alegria e diversão”, tendo as crianças degustado a sopa no final da sua confeção.

Esta iniciativa contou com crianças dos Jardins de Infância de Silves 1 e 2 e de São Bartolomeu de Messines e integra o projeto “Primavera Biológica”, que tem como objetivo “a promoção do bem-estar individual e coletivo, motivando as crianças para a adoção de hábitos alimentares saudáveis e estilos de vida mais ecológicos e sustentáveis”, segundo o comunicado.