Crianças desaparecidas em Monte Gordo apareceram em Manta Rota

As duas crianças que estavam desaparecidas desde as 12:00 de hoje na praia de Manta Rota apareceram a cerca de uma dezena de quilómetros de distância do local onde desapareceram, na praia da Manta Rota, disse ao JA fonte da Capitania de Vila Real de Santo António.

O menino de sete anos e a menina de 14 estavam desaparecidos desde as 12:00 de hoje na Praia de Monte Gordo e a ser procurados no areal pelas autoridades marítimas.

De acordo com fonte local, as crianças desapareceram quando estavam com o avô e regressavam, pelo areal, à praia fronteira ao parque de campismo de Monte Gordo depois de uma ida a Vila Real de Santo António, sempre por praia.

“Abandonaram o avô e desataram a correr para junto da avó, que estava na praia, mas quando o avô chegou lá eles não estavam lá”, precisou a mesma fonte, adiantando que, na sequência do desaparecimento, a avó das crianças chegou a perder os sentidos e teve que ser assistida.

PUB