Crianças do pré-escolar visitam salinas em Castro Marim

As crianças do Infantário de Castro Marim tiveram a oportunidade de visitar, esta sexta-feira, dia 03 de junho, as Salinas Baesurisal – Pedaços De Mar, naquele que foi uma verdadeira descoberta para os mais pequenos. A experiência incluiu o contacto directo com o sal que ali é produzido.

O passeio pedagógico, incluído no âmbito da programação anual daquele infantário, tem como objetivo dar a conhecer e sensibilizar as crianças para uma das atividades económicas com maior importânica no concelho.

“O que se faz nas salinas?”, “Como se produz o sal?”, “Quais as fases que constituem o ciclo do sal?” foram algumas das questões abordadas durante a atividade que fascinou as crianças.

Graças à iniciativa, o Infantário de Castro Marim e outras instiuições de ensino que por alim passam, valorizam, junto do público escolar, as atividades que integram a história do concelho e que, de algum modo, contribuíram para a constituição do património do município.