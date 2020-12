Cristina p’ra cima de cristina

OPINIÃO | CARLOS ALBINO

Cristina escreveu um livro que se intitula Pra Cima de Puta, mas está muito indignada porque há quem tenha a maldade de confundir o título com a sua pessoa. Claro que um livro não se deve confundir com o seu título, sobretudo se o seu tema, ao contrário do seu título, pretende desmascarar uma sociedade cínica e manhosa. Mas sobre o contraste entre um título que propositadamente pretende chamar a atenção pelo obsceno que encerra e a intenção das suas páginas, vale a pena meditar sobre o ponto em que nos encontramos, no domínio da linguagem, nos truques da publicidade e na degradação que vivemos a nível das relações políticas e humanas. E já agora, das relações designadas por “culturais”.

Evito dizer que antes é que era bom, porque não me lembro de nenhum tempo em que o mundo tenha sido idílico. Idílicos são apenas os sonhos que vamos tendo ao longo dos tempos, e eu diria que são os sonhos de cada tempo que o caracterizam, e por isso me pergunto que sonhos o nosso tempo permite, quando a cada dia que passa se desce na escala da verdade, da honestidade, do juízo crítico balizado por princípios. Não, não, está em casa Trump com seu sobretudo aberto, voando como o de um exibicionista, e as suas obscenas mentiras.

Está em causa o mundo que o permitiu, e que não o puniu à altura de forma a servir de lição. E esse mundo não se cinge às cidades dos Estados Unidos da América. Aquele mundo está por toda a parte. Entre nós, a publicidade, a inverdade, os impulsos primitivos que atravessam a política, espalham-se como nódoas por toda a sociedade. O pensamento que domina as relações sociais e comunicacionais é pré-cartesiano. E por isso, não me espanta que Cristina, a partir de um livro com o título de “Pra Cima de Puta” pretenda levantar a sociedade inteira, limpá-la das maldades das redes sociais, arregimentar a Procuradora Geral da República, as ex-primeiras damas, as feministas moderadas e as integrantes do ME TOO. Há momentos na História em que o perfume e o cheio a estrume não se distinguem. Precisamos de uma bússola para nos orientarmos, mas, sinceramente, nos dias que passam, eu não sei onde se encontra.

Flagrante ajuda: Como ajuda a alguns deputados pelo Algarve que mentem julgando que mais ninguém dá por isso, eis uma pertinente pergunta de Millôr Fernandes: “O que é pior – a chamada mentira piedosa ou a verdade cruel?”

Carlos Albino

