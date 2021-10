Cristóvão Norte anuncia candidatura à liderança do PSD/Algarve

O social-democrata Cristóvão Norte anunciou que se vai candidatar à presidência da comissão política distrital do PSD/Algarve, nas eleições marcadas para o dia 12 de novembro.

O deputado na Assembleia da República, Cristóvão Norte, eleito pelo círculo eleitoral de Faro, indicou que a candidatura sob o lema ‘Algarve a valer’ vai ser apresentada publicamente no dia 18 de outubro, pelas 18:00, no Museu Municipal de Faro.

Numa nota, o candidato adiantou que a sua candidatura tem como mandatário Macário Correia, antigo secretário de Estado do Ambiente de Cavaco Silva e ex-presidente das câmaras de Tavira (1997 a 2009) e de Faro (2009 a 2013).

Cristóvão Norte vai disputar a presidência da distrital do PSD/Algarve, cargo ocupado atualmente por David Santos, eleito em 2020 para um terceiro e último mandato.

No sufrágio eleitoral para o biénio 2020/2021 participaram cerca de 800 militantes do Algarve que elegeram as listas únicas lideradas por David Santos (comissão política distrital), Luís Gomes (mesa da assembleia), Carlos Bicheiro (conselho de Jurisdição) e Miguel Madeira (conselho de auditoria financeira).

