CRÓNICA DE FARO: A mais longa viagem

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Trata-se da mais longa viagem de comboio, unindo dois continentes (Europa e Ásia)) e 13 países (entre os quais Portugal, Espanha, Polónia, Tailândia e Malásia), num total de quase 19 mil quilómetros. É um verdadeiro «Expresso do Oriente», ora possível de realizar a partir de Faro ou de qualquer localidade situada no litoral algarvio e que disponha de acesso ferroviário. Esta maratona férrea», que dura 21 dias e tem o preço de 1 200 euros, foi possível pela introdução no Laos de uma nova linha, que veio possibilitar esta autêntica maratona vivida sobre os carris.



Entre as cidades de percurso constam, entre outras as fabulosas metrópoles de Paris, Moscovo e Pequim, o que desde logo define bem quanto de sugestivo comporta a mais longa viagem, hoje possível de realizar desde a orla marítima algarvia até aos confins da Ásia.



Se está disposto a consumir o mais de um milhar de euros e passar três semanas sobre rodas, cm várias pernoitas em unidades hoteleiras europeias e asiáticas aqui tem uma aliciante proposta que o levará a conhecer muitas e desvairadas gentes, numa réplica do que foi a viagem de Marco Polo e Prestes João das Índias ou os sonhos antevisionados pelo escritor Júlio Verne.



Tudo possível e concretizável o viajar directo entre o nosso Algarve e a lendária Singapura.

João Leal